ACTUACIONES GALA 1 | LUCÍA JIMÉNEZ

La primera concursante de la sexta edición de 'Tu cara me suena' que pisa el escenario es la actriz Lucía Jiménez, que nos impresiona a todos vestida de leopardo y como buen felino, saca las garras para defender su espectacular interpretación como Shania Twain en la famosa actuación de 'That don’t impress me much'. ¡Bravo!