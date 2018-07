Demis Roussos, 'Forever and ever' en nuestros corazones gracias a la actuación de Edu Soto

CONCIERTO AÑO NUEVO | EDU SOTO

Edu Soto ha llegado al 'Concierto de Año Nuevo' de 'Tu cara me suena' por todo lo alto. Y es que el humorista se ha metido en la piel de Demis Roussos para traernos su 'Forever and ever' y hacer que el cantante permanezca para siempre en nuestros corazones. ¡Bienvenido a casa Edu!