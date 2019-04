Àngel Llàcer corona a Santiago Segura como el 'Suplente Total'

MEJORES MOMENTOS | GALA 1

Los ganadores de pasadas ediciones de 'Tu cara me suena' nos han demostrado una vez más, todo su talento pero, ha llegado la hora de que se vayan menos, Santiago Segura, que se resiste a marcharse porque piensa que él lleva demasiado tiempo formando parte del programa. Àngel Llàcer no soporta más sus quejas y lo proclama como 'Suplente Total' de 'Tu cara me suena'. ¿Lo veremos más veces en esta nueva edición?