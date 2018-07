CONCIERTO AÑO NUEVO | GANADOR

Después de interpretar a la perfección la canción de la gran Lola Flores ‘Como me las maravillaría yo’, Ana Morgade ha conseguido hacerse con el triunfo del ‘Concierto de Año Nuevo’ de ‘Tu cara me suena’. La colaboradora ha dedicado su triunfo a la fundación 'One Day Yes', así que los 3.000 euros de premio van directos para ellos. ¡Enhorabuena Ana!