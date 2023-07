Las estilosas actuaciones de Jadel para convertirse en finalista de 'Tu cara me suena'

En esta décima edición de 'Tu cara me suena' hemos sido testigos de impresionantes actuaciones por parte de todos los concursantes. Uno de los que ha marcado la diferencia ha sido Jadel: desde que comenzó esta experiencia ha enlazado inolvidables actuaciones que quedarán marcadas como de las mejores de todas las temporadas.

'La Incondicional' de Luis Miguel

El jurado fue muy claro con Jadel: "Ha sido el mejor Luis Miguel en la historia de 'Tu cara me suena'". Todos los detalles estuvieron estudiados al máximo por parte del canario. La actuación rozó la perfección, aunque tenía mucha presión encima. La voz, los gestos y la pasión que le puso hicieron que brillase en el escenario. Se trataba de su mayor ídolo, y eso le ha dejado marcado con una actuación inolvidable.

'Vivir así es morir de amor' de Nathy Peluso

Jadel se estrenó en 'Tu cara me suena' con 'Vivir así es morir de amor', un histórica canción de Camilo Sesto pero versionada por la argentina Nathy Peluso. En su actuación, el canario se metió tanto en el papel y en su excéntrica interpretación que no se le reconoció la voz, además de sorprendernos con su increíble look, de rojo y plata.

Sí ha llegado a imitar a Camilo, pero al colombiano, con su ukelele en su canción 'Pegao'. La voz del cantante era una de las dificultades, aunque eso no le supuso ningún problema para imitarle a la perfección. Por otro lado, se nos quedó clavado en la cabeza su 'Juramento eterno de sal' con Alvaro de Luna.

'Come fly with me' de Frank Sinatra

Pura elegancia es la conclusión final que el jurado sacó de la actuación de Jadel como Frank Sinatra. El concursante tuvo la difícil tarea de imitar a 'La Voz', con su mirada, su sonrisa y la picardía que mostraba en los escenarios. Por eso, puso a todos a volar con su interpretación. ¿El mejor Frank Sinatra en la historia de 'Tu cara me suena'?

Jadel también interpretó a una gran voz de España. En la Gala 15, tuvo el placer de imitar al gran Raphael y su canción 'Qué sabe nadie'. El desafío lo tenía en su potente, única e icónica voz, además de en su personalidad.

'Desenfocao' de Rauw Alejandro

Jadel rompió todos los esquemas haciendo mover las caderas a todos en el plató. En la Gala 13, tuvo la misión de imitar al puertorriqueño Rauw Alejandro y su hit mundial 'Desenfocao'. El canario jugó perfectamente con la puesta en escena con el contraste del traje blanco, con el fondo negro y los espejos en el escenario.

Jadel disfrutó mucho del género latino en la galas, en diferentes género como la 'Bachata' de Manuel Turizo. Calcó de arriba abajo la imagen del propio artista. También hizo el equipaje con el 'Corazón en la maleta de Luis Fonsi y llevó todo el ritmo al plató de 'Tu cara me suena' imitando a la perfección tanto la apariencia, como las vibras que le pone el puertorriqueño en esta canción.

'Mercy' de Duffy

La seducción de Jadel dejó a todos boquiabiertos al imitar a Duffy y su canción 'Mercy'. Muy sexy e irreconocible, con su look, un vestido rojo chillón, acaparó la atención de todos los espectadores y del jurado. El trabajo y desempeño en el desarrollo del papel por parte del concursante se puedieron ver reflejados en el escenario.

Sus actuaciones no acaban ahí. Pudimos ver unJadel rockero al imitar al grupo 'Guns N' Roses' con 'Welcome to the Jungle'. Su melena rubia acaparó la atención de todo el mundo, además de su desgarradora voz que resonó por todo el plató. Otro gran desafío, por los registros tan altos, sin cansarse y sin desafinar, fue cantar 'Roxane' de la banda 'The Police'.

Una de las imitaciones más complicadas del canario fue Bruno Mars con 'Versace on the floor'. Mismo flow pero con energía más discotequera la desprendió al imitar a Jamiroquai y su 'Little L', Jadel pudo mover a las caderas al ritmo del funk.

Además, nos dejó un hueco en el corazón con su interpretación de Seguridad Social con su 'Quiero tener tu presencia', poniendo a todo el público en pie con este temazo tan conocido. ¿Cuál es tu actuación favorita de Jadel?