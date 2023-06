Jadel, desgarrador como The Police al cantar ‘Roxanne’

Jadelno deja de sorprender en ‘Tu cara me suena’ y esta vez lo ha hecho con un gran cambio de registro al imitar a The Police. En concreto, ha afrontado el tremendo reto de Sting, lo que significa una de las voces más singulares de su género y también una de las más agudas. Por eso, ha dejado a todos con la boca abierta al interpretar la canción ‘Roxanne’.

Como ha destacado después el jurado, lo más complicado era mantenerse desde el principio hasta el final en esa tesitura de voz tan alta, sin cansarse ni desafinar. Además, es un número muy arriesgado ya que, sin ninguna distracción en el escenario más allá de la banda del programa, es un número en el que cualquier defecto se habría notado. No lo ha habido, por lo que la actuación ha sido espectacular.

Además, Jadel ha sabido copiar los gestos y el espíritu de Sting con una canción que es todo un himno sobre el amor, el despecho y la tristeza. El mérito de Jadel, en conjunto, ha dejado un gran sabor de boca. ¡No te lo pierdas en el vídeo!

El departamento de escenografía ha podido tomarse un pequeño respiro tras el número anterior en el que Susi Caramelo se ha convertido en Peppa Pig. Nunca mejor dicho, se ha tirado al barro.

La concursante se ha divertido y ha sufrido a partes iguales. Se ha convertido un dibujo animado… aunque en un final no muy ejemplar para los niños.