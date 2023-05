El lujo de ‘24K’ de Jadel imitando a Bruno Mars con ‘Versace on the floor’

Jadel ha tenido que exhibir todos sus recursos vocales para superar con éxito el reto de convertirse en Bruno Mars. Sin duda, es una de las imitaciones más difíciles que ha afrontado en ‘Tu cara me suena’, pero también una de las que le han permitido brillar más en el escenario. Ha subido mucho la temperatura con la canción ‘Versace on the floor’.

Provocador, romántico, sensual…, el concursante ha transmitido el ‘flow’ del cantante hawaiano. Además, ha calcado sus movimientos eléctricos, su forma de dejarse llevar por la música. Y, gracias a la caracterización, realmente parecía estar viendo a Bruno Mars en ‘Tu cara me suena’.

Apartado especial para la voz en una de las canciones más complicadas del artista. Había que llegar al color, al tono, a los agudos. Jadel ha estado, sin duda, de 24 quilates. ¡Revive esta actuación en el vídeo!

También cantando al amor, pero con un estilo completamente diferente, Agustín Jiménez ha traído al plató la música de la Topolino Radio Orquesta con ‘La casita de papel’.

El concursante ha dejado al jurado sin palabras por su voz, aunque quizá no en el sentido que esperaba. Eso sí, ha sido uno de los números más dulces de la noche.