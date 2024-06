Esta exconcursante desatará las risas en su regreso a Tu cara me suena, el viernes la Gala 9 en Antena 3

Las actuaciones de los concursantes de Tu cara me suena 11 no paran de crecer, y entramos en un momento de la temporada en la que, prácticamente, cualquiera puede ganar.

“Juanra puede ganar” ha repetido Àngel Llàcer desde el comienzo de la edición, y casi lo hace en la Gala 7, mientras que en la última noche hemos visto a Conchita ganar por primera vez como Ptazeta.

En el próximo programa, las risas y la diversión entrarán en una nueva dimensión, ya que el pulsador ha hecho de las suyas para darnos una gala que será inolvidable. En una de las imitaciones, Valeria Ros tendrá que traer a una amiga para imitar a Cher y Charo.

No es la primera vez que la concursante estará acompañada sobre el escenario, pues en la Gala 3 invitó a Susi Caramelo para recrear el ‘Ram pam pam’ de Natti Natasha y Becky G. En esta ocasión, la cómica apuesta por el regreso de una exconcursante para su siguiente imitación: ¡Eva Soriano!

La también cómica y presentadora, exconcursante de la novena edición de Tu cara me suena, regresa para hacernos disfrutar sobre el escenario, así como dejarnos alguna que otra reflexión para lograr las mejores notas del jurado: “Qué es si no la risa el idioma del alma, y qué es el alma, si no 12 puntos”.

No te pierdas, el próximo viernes a las 22.00 horas, la Gala 9 de Tu cara me suena en Antena 3.