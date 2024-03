El desafío de Conchita en Tu cara me suena 11: "Es salir de mi forma de confort a lo bestia"

El telón de la temporada 11 de Tu cara me suena... ¡está a punto de subir! Conchita está preparada para enfrentarse a este gran reto en su carrera, todo un desafío para ella. "Es salir de mi forma de confort a lo bestia", confiesa.

La cantante y compositora ha dado el paso de probar esta experiencia con el propósito de divertirse, pero no sólo por eso. Desea que el público descubra cómo es "de verdad". "Muchas veces tienen como un prejuicio y se inventan un poco lo que no ven, y creo que es una oportunidad para que la gente me conozca y se divierta", asegura.

Además, Conchita tiene muy claro el artista que le gustaría imitar en alguna de las galas de esta edición: Mecano. "Creo que lo puedo hacer muy bien", promete. En cambio, hay un tipo de artistas que confía en poder evitar en el pulsador. ¡Descubre su presentación en el vídeo!