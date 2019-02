EL ARTISTA, ALUCINADO CON EL CONCURSANTE

Manu Sánchez se puso nostálgico en la gran final de 'Tu cara me suena' interpretando 'Me dijeron de pequeño' junto a Manuel Carrasco en directo. El cantante onubense se quedó alucinado con la imitación del concursante y, después de la gala, quiso hacerle una oferta que seguro que "no podrá rechazar".