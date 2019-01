¡EL CANTANTE NO PARÓ DE ENSAYAR!

No quería defraudar a su amiga y minutos antes de subirse al escenario no paró de ensayar por los pasillos de 'Tu cara me suena' la coreografía de 'Yo ya no quiero ná'. Ricky Merino, poco antes de deslumbrar como Mimi y su éxito, nos dejó impactados con su improvisado ensayo por los pasillos del programa. ¡Este chico es pura fantasía!