"Me hubiese hecho más ilusión que se clasificara María Isabel": Las palabras de Rocío Madrid tras llegar a la Final de 'Tu cara me suena'

Rocío Madrid se ha dejado la piel en la Segunda Semifinal de 'Tu cara me suena' como LP interpretando 'Lost on you', una actuación que le ha valido la victoria en la decimosexta gala y el pase a la Final.

Después de conocer la gran noticia en una noche llena emociones dando la bienvenida al 2021, hemos charlado con la concursante y nos ha contando de primera mano cómo ha vivido la experiencia.