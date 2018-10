EL VIERNES A LAS 22:00

Mimi se convertirá en la sensual Jennifer López en la próxima gala de 'Tu cara me suena'. El equipo de caracterización y maquillaje del programa ha hecho un trabajo impresionante con la artista para darle el mayor parecido con JLo. Descubre las transformación de Mimi en Jennifer López y no te pierdas su actuación el viernes a las 22:00 horas en 'Tu cara me suena'.