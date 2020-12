Cristina Ramos, impresionada por su pleno: "Ni en mis mejores sueños hubiese soñado algo así"

Cristina Ramos ha hecho historia en 'Tu cara me suena' tras brillar en el escenario con una actuación impecable y poderosa. En la piel de Shirley Bassey con el tema ‘I am what I am’, la cantante se alzó como nunca, encandilando con su potente voz al jurado y al público.

Tras obtener una puntuación de 12 de ambas partes y conseguir un total de 24 puntos, Cristina no se podía creer lo que acababa de ocurrir en el escenario de 'TCMS'. Así nos ha contado cómo lo vivió: "Como un sueño".

¡No te lo pierdas al completo en el vídeo!