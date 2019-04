Revive cómo fue el paso de Edu Soto por 'Tu cara me suena'

Fue en la segunda temporada de 'Tu cara me suena' cuando Edu Soto se subió por primera vez al escenario. Lo hizo como invitado de lujo en la octava gala, para cantar en directo "Message in a bottle" de Sting. Tras su actuación, el jurado se mostró emocionado por su aparición y se vieron sorprendidos con la voz que tenía escondida.