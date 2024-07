Conchita confiesa qué significó cantar 'Por las veces' con Julia: "Fue como cerrar un círculo"

Entre los momentos inolvidables de Tu cara me suena 11, hay uno en el que coincidirán muchos seguidores: la actuación de Julia Medina con Conchita cantando 'Por las veces'. Fue tan especial que la propia Conchita nos asegura que ha sido su momento "más feliz" de toda esta experiencia. "Me pareció precioso, los disfruté un montón y para mí fue como cerrar un círculo", asegura.

La cantante explica por qué significó tanto para ella. "Pasé unos años donde me hablaba supermal a mí misma, me trataba muy mal, e hice esta canción para pedirme perdón por eso", confiesa. Aclara que le pasó por la "sobreexposición en un momento dado", que no encajó bien. "Entonces, verme en un programa televisivo que ve mucha gente, cantando esa canción con Julia y estar feliz, no tener miedo a nada y sentir que he podido superar todo... me pareció muy bonito", afirma.

En este balance de su paso por la undécima edición de Tu cara me suena, también piensa en sus imitaciones para elegir su favorita... pero le es imposible quedarse sólo con una. "Te diría que la de Mecano, pero también me gustó mucho Kesha", reconoce. Sin embargo, también añade su actuación como Simba. "Y luego hay otras que me da rabia porque pienso que, si lo hiciera ahora, lo haría mucho mejor, pero de eso se trata, de ir mejorando", comenta.

Sus actuaciones más sufridas fueron las de las dos primeras galas. De hecho, confiesa: "Hasta la tercera no había visto ni el sofá con los compañeros, ni el jurado..., no estaba viendo, no estaba disfrutando la experiencia". Gracias a su imitación de María Becerra, perdió el miedo. Entonces sí, se quitó el escudo que le permitió crecer y maravillar en Tu cara me suena. ¡Dale al play y descubre el balance que hace Conchita de su paso por Tu cara me suena 11!