Àngel Llàcer, contundente con Raquel Sánchez Silva: “Si me dicen que harías esto, no me lo creo”

Nadie podía prever lo bien que se lo iba a pasar Raquel Sánchez Silva en Tu cara me suena. La concursante ha venido a divertirse, y una buena muestra de ello son sus imitaciones con las que disfruta gala tras gala.

La concursante, imitando a la perfección a Dua Lipa con su éxito ‘Dance the night’, ha convertido el escenario en una discoteca y ha reconocido que ha disfrutado muchísimo, tanto o incluso más que en su estreno en Tu cara me suena como Nebulossa.

El éxtasis de la concursante era palpable, ¡no podía parar de saltar de alegría! Abrazada a Manel Fuentes, Raquel Sánchez Silva ha escuchado la valoración de Àngel Llàcer, contundente y directa, que ha sabido encontrar las palabras más certeras.

“Si me dicen que harías esto, no me lo creo”, ha subrayado, ya que Raquel Sánchez Silva es conocida y querida por ser presentadora de televisión, muy profesional en lo suyo, pero lo que acababa de hacer sobre el escenario estaba al alcance de muy pocos.

“A partir de ahora puedes decir que eres artista”, ha sentenciado el presidente de Tu cara me suena, emocionando a la concursante. Aún exaltada, Raquel Sánchez Silva se ha quitado la espinita de su imitación como Jennifer López, ¡revive este momentazo en el vídeo!