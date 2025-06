Preguntan a Tom Felton sobre las polémicas opiniones anti-trans de J.K. Rowling tras su regreso al Universo de Harry Potter

Tom Felton es uno de los actores deHarry Potter que más unido está a la saga mágica y, ahora, el actor volverá a encarnar a Draco Malfoy después de 15 años desde el final de las películas.

En esta ocasión lo hará en la obra de teatro Harry Potter y el legado maldito en Broadway, Nueva York. Por ello, el actor ha acudido a los Premios Tony que se han celebrado este 8 de junio en la ciudad de los rascacielos.

Sobre la alfombra roja el medio Variety ha preguntado a Felton sobre uno de los aspectos más controvertidos relacionados con la creadora de Harry Potter, J.K. Rowling.

Y es que, la escritora lleva años posicionada en una vertiente en contra de las personas transgénero y es habitual que vierta su opinión sobre todo lo que relacionada a este tema.

Así, preguntaron a Tom sobre si le ha afectado en su relación con la saga o a su trabajo: "No, no puedo decir que lo haga. La verdad es que no estoy muy al tanto. Lo único que siempre recuerdo es que he tenido la suerte de viajar por el mundo. Aquí estoy en Nueva York. Y no he visto nada que haya unido tanto al mundo como Potter, y ella es la responsable de ello. Así que estoy increíblemente agradecido", ha dicho.

Harry Potter y el legado maldito se centra en la historia del segundo hijo de Harry Potter, Albus Severus Potter, cuando a su llegada a Hogwarts, es seleccionado para la casa de Slytherin y no para Gryffindor, como fue su padre y su madre.