Antonio, amigo del exmarido fallecido de Maje, la 'viuda negra' de Patraix: "No fui al entierro porque tenía clarísimo que fue ella"

Maje, más conocida como la 'viuda negra' de Patraix, cumple condena por uno de los crímenes más mediáticos de nuestro país. Fue en 2017 cuando, con apenas 26 años y tras convencer a uno de sus múltiples amantes, asesinó a su marido Antonio Navarro, un ingeniero de 36 años.

Tanto Salvador Rodrigo, el amante que llevó el crimen a cabo, como ella, se encuentran ahora mismo en prisión. Maje se enfrenta a 22 años de cárcel, pero esto no ha conseguido frenar sus ansias por encontrar vínculos amorosos.

Tras salir a la luz que Maje tuvo un hijo en 2023 con uno de los presos también condenado por asesinato, hablamos con Antonio Ayala, un amigo de Antonio, el exmarido fallecido de Maje.

Según nos cuenta, al poco de casarse, Maje le confesó que se estaba "despistando" con un compañero de trabajo. Sin embargo, cuando se lo contó a Antonio, Maje ya había llevado a cabo su plan: "Maje le dijo que quería malmeter contra ellos y cuando le avisé de que le era infiel, no me creyó y me apartó".

Antonio más de una vez aconsejó a su amigo de que no se casara con Maje, pero este no le hizo caso. "Se veía cuando salíamos a bailar, lo normal es estar con tu pareja y no ir contoneándose con los demás", señala.

El día que asesinaron a Antonio, su mejor amigo decidió no ir al entierro. "Tenía clarísimo que había sido ella, até cabos y lo tenía claro", sostiene. Por eso, prefirió quedarse en casa y no ver a Maje llorar la pérdida de un marido que ella misma había matado.

Hoy, el caso de la 'viuda negra' de Patroix continúa en el punto de mira. Mientras Maje continúa con su agitada vida amorosa desde la cárcel, el entorno del fallecido aún trata de asimilar el trágico crimen que se llevó la vida de Antonio.