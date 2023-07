Andrea Guasch y sus electrizantes actuaciones para llegar a la final de 'Tu cara me suena'

¡La cantidad de méritos que ha hecho Andrea Guasch para ser finalista de'Tu cara me suena 10'! Nos ha demostrado que da igual qué estilo musical le pongas delante, que siempre se esforzará al máximo para acoplarse a la perfección a ese género. Repasamos todas sus actuaciones de principio a fin. ¡Revívelas con nosotros!

'Slow Mo' de Chanel

¡Menudo inicio de 'Tu cara me suena' nos dio Andrea Guasch! Parecía que ya había sido concursante en ediciones anteriores. Rodeada de los mismo bailarines que ayudaron a Chanel en Eurovisión, interpretó un 'SloMo' digno de poder incluirlo en la lista de mejores actuaciones en la historia de 'Tu cara me suena'. No solo clavó a la perfección la coreografía, sino que también pudimos ver a una Andrea desprendiendo esa fuerza que pudimos ver en Chanel aquel día. Su estreno no pudo ser mejor.

'Graveyard' de Halsey

La interpretación de Halsey podía haber sido una piedra en el camino para Andrea: tuvo que cantar, pintar, interpretar y no resbalar para actuar como la estadounidense. Pero controló la voz, a pesar de todos los movimientos, y sumado con la mezcla de colores le quedó una obra de arte.

Tampoco podemos olvidarnos de su cambio de sexo. Esta vez, a Andrea le tocó hacer de Jerry Lee Lewis e incendiar todo el plató de 'Tu cara me suena' con 'Great balls of fire'. El jurado tuvo que llamar a los bomberos porque en cualquier momento se podría quemar el plató de 'Tu cara me suena', por la energía que le estaba dando.

'Escondidos' de Chenoa y David Bisbal

Lo que vivimos en la gala 14 de 'Tu cara me suena' fue el broche de oro para Andrea. De la mano de su marido, Rosco, ambos recrearon la química que pudimos ver hace dos décadas entre David Bisbal y Chenoa con 'Escondidos'. Después de la actuación, la propia Chenoa se unió a ellos para cantar un pedacito de la canción, que tanto recuerdos le trajo en ese momento.

A Rosco también le vimos pero como guitarrista en la rompedora actuación de Andrea como Miley Cirus en 'Nothing breaks like a heart'. De números románticos sabe mucho Andrea. Con Famous, se hizo con la victoria de la gala 7: imitaron a Ariana Grande y The Weeknd con 'Save your tears'.

Ya en solitario, la emoción se apoderó de Andrea cuando le dedicó a su padre una de las canciones que siempre escuchaba de pequeña: 'Close to you' de Carpenters. Lo bonito de la actuación fue la carga emocional que supuso para la concursante toda la semana de ensayos y que pudimos ver reflejada en el escenario. Algo parecido ocurrió con 'Eternal Flame' de The Bangles: ¡qué delicia de imitación!

'You need to calm down' de Taylor Swift

Andrea se ha atrevido con las grandes divas. Como Taylor Swift, y junto con todo el cuerpo de baile, pudimos ver a la concursante en su salsa en una de las escenografías más espectaculares de toda la décima edición.

Además, Andrea no ha sorprendido con más coreografías 'imposibles'. Como Dua Lipa, nos puso a todos a hacer ejercicio con ella al igual que la cantante en el videoclip de 'Physical'. Otro de los retos más complicados fue acercarse al movimiento de caderas de la colombiana Shakira. Con una larga y rizosa melena rubia, la intérprete parecía la propia artista latina, además de que su parecido en la voz era inmejorable, como pudimos ver con 'Te aviso, te anuncio'.

'Running up that Hill' de Kate Bush

Gracias a la ayuda de Borja Rueda, pudimos disfrutar de una Andrea disfrutando de su papel de Kate Bush. A la cantante le tocó un papel muy difícil porque tuvo que cantar en todas las posturas inimaginables. El número hipnotizó a todos los presentes en el plató, que se quedaron anonadados con el juego de luces y sombras que le dieron ese misticismo a la actuación.

Andrea nos ha dejado más actuaciones para la historia. De hecho, ha arrollado como pentacampeona gracias a victorias como la que mereció como Ángela Carrasco con su canción 'Quererte a ti'. Otras veces el reto fue un género tan inexplorado para ella como la copla, aunque el resultado fue un gran homenaje a Carmen Sevilla cantando 'Carmen de España'.

Tampoco podemos dejar pasar su maravillosa interpretación de Mónica Naranjo: hizo resonar todo el plató al ritmo de 'Las campanas del amor'. La concursante se estudió muy bien a la artista y consiguió calcar a la perfección los graves y la potencia de los agudos. ¿Cuál es tu imitación favorita de Andrea Guasch?