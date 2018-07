A Unax se "le va la pinza" en los ensayos de Tu Cara me suena Mini

ENSAYOS GALA 10 | TU CARA ME SUENA MINI

Unax y Llum Barrera tienen que imitar en la próxima gala de Tu cara me suena Mini a Alex Syntek y Ana Torroja. Para ensayar la voz nasal del cantante, el profe Ángel Llácer le hace ponerse una pinza en la nariz mientras canta, y Unax tiene tanta fuerza que la rompe. No te pierdas el jueves un nuevo programa de Tu cara me suena Mini.