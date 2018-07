Fran: "Si grito, me quedo afónico"

ENSAYOS GALA 4 | FRAN Y MIKI

Miki Nadal y Fran tendrán que bailar y cantar rock esta semana en Tu cara me suena Mini imitando a Seguridad Social pero en los ensayos parece que Fran tiene un poco de sueño y no quiere gritar porque "si grito, me pongo afónico". Ángel Llacer les enseña que bailando rock se tienen que sentir libres pero tienen que tener expresión chulesca, además les ha confesado que les quiere poner un 12 esta semana. ¿Lo conseguirán?