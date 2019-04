Marcel discute mientras el jurado espera

Cuando el jefe de equipo parece rendirse alguien tiene que hacer el trabajo y coger la batuta de la cocina, el encargado es Marcel que en vista del desastre empieza a mandar a sus compañeros para que todo salga adelante. A pesar de ello Oriol no admite su culpa y discute con Marcel y Álex y Montse no puede aguantar tanta presión. María aguanta el tipo en la sala para que no se note que dentro de la cocina el ambiente es muy distinto a lo que se ve de puerta para fuera.

Publicidad