Chicote: “Esto está más duro que la coraza de Ironman”

MONTSE NO RECONOCE SU ERROR DE NO COCER LA PASTA

Durante la prueba de cocinar por relevos los equipos han tenido varios problemas, sobre todo el equipo naranja formado por Marcel, Montse, Sergio y Álex. La decisión de Montse de no cocer la pasta en su puesto ha repercutido en el resultado final del plato, ya que los comensales han comido una pasta muy dura. A Sergio le ha dado vergüenza presentar ese plato por un error de otra compañera. Chicote la ha calificado como “más dura que la coraza de Ironman”, pero sin embargo Montse no reconoce que la culpa fuera suya: “no soy responsable, ha sido culpa de Álex de no dejármelo todo preparado”, ha intentado justificar la cocinera catalana.