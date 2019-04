Montse Estruch

Autodidacta, ha trabajado toda la vida en el negocio de sus padres. Su actual restaurante, el renovado hostal familiar, sigue siendo El Cingle, que llegó a conseguir una Estrella Michelín. Además de gestionar el restaurante, da ponencias, showcookings internacionales e imparte clases de cocina.

Para Montse la cocina hay que vivirla con pasión, porque si no, no tiene sentido. Su cocina es mediterránea, con toques de autor y con una cuidada presentación. Afirma que no concibe un plato sin color. La cocina le ha permitido viajar por todo el mundo y conocer gente interesante.

Se presenta a TOP CHEF porque, a pesar de estar bien posicionada, busca más reconocimiento. Quiere demostrar que las mujeres pueden estar en primera línea en un mundo de hombres.