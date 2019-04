VUELTA DE TUERCA EN LA ELECCIÓN DE LOS EQUIPOS

En la elección de equipos, ambos se han soltado varias perlas sin desperdicio. Por su parte, Arrabal ha dicho de ella que ya no le aporta nada. Afortunadamente, o no, no han tenido que trabajar juntos después de que el programa haya cambiado a los jefes de grupo por su contrario.