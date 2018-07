Me importa un #PimientoChef

LA NOCHE EN TWITTER

Esta semana el enemigo no fue alguien de dentro – a pesar de lo que diga Oriol – y nuestros chefs se tuvieron que enfrentar a algo con apariencia inofensiva pero que esconde más peligro del que jamás pudieron soñar. Me refiero a una madre española con su receta clásica. Los pimientos con piquillo de esa señora, que hicieron segregar saliva a Chicote y llorar a los ángeles, se enfrentaron a los de los concursantes que también tuvieron que improvisar recetas con neveras aleatorias (cigalas vs. Espaguetis) , pelear LITERALMENTE por instrumental de cocina hasta acabar por batirse el cobre bañados en rica, rica cerveza. Así fue la noche de #Pimientopchef