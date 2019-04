El desastre de Miguel en la cocina y la decepción de su madre

Miguel no ha calculado bien los tiempos y no ha terminado de emplatar su plato. Con la presión del momento, ha tirado, literalmente, los diferentes elementos del plato sobre la bandeja y se le ha olvidado hasta la sal. Sus compañeros no podían creerse la escena y tristes veían como su amigo fracasaba en la prueba. El resultado, un besugo bañado en aceite del que su madre ha dicho, esto no lo haría Miguel ni de coña, no me gusta nada.

