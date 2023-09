¿Naranjito o La Ruperta? La diferencia generacional protagoniza el duelo de personajes de ficción

El segundo programa de The Floor no podía haber empezado más fuerte: Teresa y Jose Luis se han batido en un intenso duelo de capitales y la líder ha quedado eliminada en el último segundo. ¡Así de imprevisible es el programa!

El aleatorio ha escogido a Héctor para jugar la siguiente rota y él ha decidido retar a Paco, que defiende la categoría de personajes de televisión. Aunque el joven ha asegurado que no terminaban de convencerle ninguna de las opciones retables que tenían.

Héctor no ha comenzado el duelo con buen pie, ya que ha confundido a La Ruperta con Naranjito. Paco también se ha liado con Alf y ha dicho Elf, aunque gracias a sus aciertos ha conseguido llevarse el duelo.

Al terminar, Manel Fuentes no ha podido evitar resaltar los fallos que los concursantes han tenido: “Generacionalmente se ha visto aquí un cambio. A La Ruperta me la has llamado Naranjito y a Alf me lo has llamado Elf”.