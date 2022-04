Una rebeldía de Lola en la infancia le asegura los 15.000 euros en ‘¿Quién quiere ser millonario?’

Lola nos ha dejado momentos muy divertidos en ‘¿Quién quiere ser millonario?’, como ha sido en la quinta pregunta sobre el ‘Kamasutra’ y donde Juanra Bonet ha bromeado con la concursante sobre todo lo que parecía saber.

En la novena pregunta, Lola se ha enfrentado a una pregunta sobre literatura y ha tenido que tirar de sus conocimientos para superar esta ronda.

Ha sido en la novena ronda donde Lola se ha alegrado enormemente al leer la pregunta acerca de la novela que llevó a la escritora Carmen Laforet a ganar el premio Nadal. “Me gusta esta pregunta porque esa novela estaba en mi casa cuando era pequeña”, ha confesado Lola.

A pesar de que la concursante ha admitido que su madre no le permitía leer ese libro porque todavía no era para su edad, reconoce que tomó un comportamiento “curioso y desobediente”: “La cogía cuando ella no estaba”.

¡Y eso le ha llevado a alcanzar los 15.000 euros en ‘¿Quién quiere ser millonario?’!