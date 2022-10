Orestes flaquea en ‘El Rosco’: incapaz de seguir el empuje de Rafa en uno de sus peores días

Orestes ha vivido uno de sus días más complicados en los 262 que lleva en 'Pasapalabra'. Sólo un programa después de haber hecho historia como el concursante más longevo en la historia del concurso, se ha visto contra las cuerdas en la 'Silla Azul'. Su mala tarde se ha trasladado a 'El Rosco', lo que ha aprovechado Rafa para, sin relajarse, conseguir una de sus victorias más cómodas.

Esta vez ha sido el sevillano quien ha llevado la delantera durante gran parte de la prueba. Ante las dudas de su rival, con más 'Pasapalabra' de los que acostumbra, se ha ido despegando con un arranque de siete aciertos y otro turno de seis.

No obstante, Orestes ha ido remontando y ambos han terminado la primera vuelta muy parejos: él con 17 letras en verde y Rafa, con 18. Quedaba por descubrir quién iba a tener mejores ases en la segunda ronda.

Ahí ha sido letal Rafa, sumando cuatro aciertos consecutivos y situándose en en un total de 22. Se trata de un nivel al que Orestes no suele costarle llegar... pero el burgalés ha vuelto a comprobar que no era su día: su 'proyección' con la 'Y' le ha cortado su 'trayectoria' y ya no ha sido capaz de enderezar el rumbo. ¡Revive toda la emoción de 'El Rosco' en el vídeo!