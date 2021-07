La parte que no has visto: así vivió Roberto Leal el momento histórico de Pablo en 'Pasapalabra'

Todo el equipo de 'Pasapalabra' vibró de emoción cuando Robeto Leal confirmó la respuesta de Pablo Díaz a la letra X, que completaba 'El Rosco' y conseguía la fin llevarse el bote valorado en 1.828.000 euros.

Después de 260 programas protagonizando roscos de infarto desde su llegada aquel 26 de junio de 2020 que parece tan lejano (12 veces se quedó a una pregunta de completarlo), el concursante hizo su sueño realidad gracias a que su abuela le animara a concursar y se alzó con el tercer mayor premio de la televisión.

Roberto Leal: "Tengo fragmentos, sé lo que he sentido, pero no te podría traducir lo que he visto"

De hecho, el tinerfeño, después de terminar el programa, se desplazó a su Tenerife natal para reencontrarse con su familia y sorprender a su abuela Conchita, a la que no tenías desde hace un año y medio.

Pablo ya nos confesó durante una entrevista en su casa, que tenía claro que con el dinero del bote ayudaría a sus padres y se independizaría.

Fue, sin lugar a dudas, uno de los días que el campeón nunca olvidará, pero tampoco lo hará el presentador, quien a escasos metros de él, no pudo evitar las lágrimas al pronunciar el "sí" final.

La naturalidad, simpatía y cercanía de Pablo no solo han conquistado a la audiencia; para Roberto Leal Pablo también se ha convertido en familia después de tantos días juntos, y más cuando ha sido testigo de todas las ocasiones en la que Pablo ha rozado la gloria.

El presentador asegura que era algo con el que también soñaba y confiesa que tiene "fragmentos, sé lo que he sentido, pero no te podría traducir lo que he visto".