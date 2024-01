Orestes se sincera en su regreso a Pasapalabra: "No fue tan traumático"

Es uno de los regresos más esperados entre los espectadores de Pasapalabra. De hecho, es tan grande su huella que trasciende al bote que se le resistió. Orestes Barbero vuelve al concurso por primera vez desde su despedida el 16 de marzo del pasado año, cuando Rafa Castaño se convirtió en ganador al completar El Rosco.

El burgalés pisa de nuevo su casa, pues en ella vivió durante 360 programas, récord absoluto de longevidad en Pasapalabra. Lo hace como uno de las cuatro estrellas de la Noche de Campeones, junto a Pablo Díaz, Luis de Lama y Javier Dávila. "Es una sensación muy bonita porque son programas con gente muy querida", asegura.

Esa parte de sobreexposición social tarda un poco en remitir"

En esta entrevista exclusiva para la web de Pasapalabra, Orestes reconoce que echaba de menos participar en este programa pero también que le costó al principió recuperar la normalidad después de tanto tiempo concursando. "Esa parte que es tan pesada, la sobreexposición social, tarda un poco en remitir", afirma. De hecho, explica que no ha conseguido recuperar el anonimato, aunque sí un poco de su rutina.

"Era ir por la calle y todo el mundo hablando de lo mismo"

El burgalés echa la vista atrás para recordar lo que pasó en ese marzo de 2023. Primero hace un gesto de admitir que "fueron dos meses" de torbellino, aunque matiza que ayudaron las fechas: "por suerte" llegó la Semana Santa y aprovechó para viajar durante diez días "fuera de España" y, después, regresó "a los exámenes de la universidad". "Fue pasar de un estudio a otro", cuenta. Eso a nivel personal, porque fuera se mantenía muy presente lo ocurrido: "Era ir por la calle y todo el mundo hablando de lo mismo".

"No fue tan traumático"

En cuanto a ese histórico Rosco del 16 de marzo, Orestes confiesa cómo lo vivió: "No fui consciente en ese momento". "Cuando Rafa sacó la tercera de las complicadas, dije: la cuarta es probable que la tenga, entonces ya me fui mentalizando", explica. "Lo que pasó, pasó", afirma, restando importancia a que no fuera él el ganador. Incluso habla de la parte positiva: "Agradecido por la libertad recobrada". En definitiva, transmite el mensaje de que "no fue tan traumático" como algunos pensaron.

El concursante asegura que mantiene el contacto con Rafa. De hecho, le invitó a la celebración que hizo, aunque también aclara que cada uno tiene "su vida y sus sitios de esparcimiento".