Sergio Pazos ha dejado a todos impresionados sobre sus conocimientos del mundo animal en la prueba ‘Una de cuatro’. El actor ha adivinado casi todas las respuestas y ha conseguido segundos muy importantes para su equipo.

El propio Roberto Leal le ha preguntado si es todo un experto en animales: “Te he visto muy puesto y muy calmado”. Pazos no ha dudado en bromear: “Yo, al ser animal, me llevo muy bien con la especie”, ha dicho el actor con una sonrisa.

¿Cuánto sabes del mundo animal? ¡Ponte a prueba!