Roberto Leal alucina con la “inteligencia” de María Esteve: “No te he visto dudar”

¿Pero qué está pasando en el '¿Dónde Están?'? De repente, la prueba parece haber dejado de tener misterio para los invitados... ¡porque están sabiendo resolver los paneles! Si en los programas más recientes fueron María Gómez y Marwan, esta vez se ha sumado a la nómina María Esteve.

Roberto Leal ha dado a elegir al equipo naranja entre música del siglo XX o del siglo XXI. Marta ha preguntado a su equipo y David Otero ha optado por la etapa actual porque es cuando comenzó su carrera. Ha sido un buen consejo porque los números escondían cantantes y grupos triunfadores en este siglo... ¡y les han dado suerte!