El público dicta sentencia con Moisés: ¿le da la victoria en La Pista?

Cuando Roberto Leal afirma que la canción en La Pista es “muy fresquita”, los invitados y los concursantes se temen que sea una ironía. Han acertado, en este caso Moisés y Óscar, porque el tema es del año 1966. El público también ha reaccionado con un “uhh” de asombro y el presentador ha bromeado: “Pues más de uno ya la bailó”.

Tenía razón porque la mayoría ha reconocido este éxito sesentero a la primera. De hecho, Roberto ha tenido que pedirles “cuidado” para no chivar la respuesta. A Moisés no le ha hecho falta porque, con su voz y alcanzando algunos graves sorprendentes, ha cantado Black is black, de Los Bravos.

Sin embargo, Roberto ha querido ponerle un poco de emoción y, en vez de ser él quien confirmara el acierto, se lo ha preguntado al público para que dictara veredicto: “¿Es o no es?”. ¿Qué han decidido los espectadores en el plató? ¡Descúbrelo en el vídeo!