¡Polémica! Rocío Martínez pide el VAR ante el ‘gol’ de Edu Pidal: “Eso no vale”

Desde hace unos días, en La Pista suena una canción navideña en alguno de los duelos. Esta vez les ha tocado a Rocío Martínez y Edu Pidal… ¡y ha habido polémica! Con lo fácil que parecía el tema que ha sonado y el suspense que se ha creado con la victoria. La invitada incluso ha acabado quejándose y pidiendo el VAR ante la victoria de su rival.

Pocas dudas dejaba el primer fragmento: unas campanillas inconfundibles, ni ha hecho falta escuchar la voz de Mariah Carey. ¡Es el omnipresente All I want for Christmas is you! Casi ha sido un regalo para Edu, más rápido con el pulsador, si no fuera… porque se le ha visto dudar. “Lo tengo en la cabeza”, ha afirmado antes de empezar a tararear.

Rocío ha empezado a impacientarse para que le llegara el turno, pero entonces, Edu ha dicho una palabra clave: “Christmas”. “Necesitamos más”, ha dicho Roberto, hasta que por el pinganillo el director le ha dicho que es parte del título y lo ha dado por bueno. “Eso no vale”, ha respondido la periodista, que ha pedido el VAR del programa. “Aquí hay polémica”, ha reconocido el presentador al dar la victoria al equipo naranja. ¡Revívelo en el vídeo!