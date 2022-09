Orestes, salvado… ¡por un error! Su acierto más esperpéntico en ‘Pasapalabra’

De los 237 programas que Orestes lleva en ‘Pasapalabra’, probablemente este momento en ‘La Pista’ el más esperpéntico que ha vivido. Se ha llevado los cinco segundos en su duelo frente a Rafa, pero lo divertido ha sido cómo lo ha conseguido.

Ya nervioso al saber que la canción era de 1989, se ha emocionado al ser más rápido con el pulsador y ver que sabía cuál era… o eso creía él. Ha empezado a cantar ‘No estamos locos’, de Ketama, y se podía ver cómo Rafa se mordía la lengua porque sabía… ¡que no era esa!

Lo curioso es cómo Orestes se ha dado cuenta de su error: cuando ha mezclado la letra de dos canciones al terminar con un “…a romperme la camisa”. “¡No, me he equivocado!”, exclamaba alarmado. Rafa, al otro lado de la mesa, no podía reprimir las carcajadas.

Roberto Leal le ha confirmado que estaba “mezclando cosas”, y el burgalés ha conseguido recular a tiempo para decir que la respuesta correcta es ‘Soy gitano’, de Camarón. ¡Revive este hilarante momentazo!