¡Lo nunca visto! Orestes y Rafa protagonizan un histórico ‘¿Dónde están?’

El nivel que ofrecen Rafa y Orestes en cada programa es tan alto, que nos hemos acostumbrado a verles hacer heroicidades cada día. Han conseguido hacer de la excelencia un hábito.

Sin embargo, en esta ocasión hemos presenciado algo que hacía tiempo que no ocurría: ¡un fallo en el último momento ha privado a Orestes de resolver el panel! El burgalés no ha podido terminar su ‘¿Dónde están?’ y ha tenido que quedar a expensas de lo que hiciese el equipo rival para ver si sumaba algo de tiempo o no.

La gesta de Rafa y los suyos ha sido, sencillamente, histórica. El sevillano ha conseguido dar con todas las palabras in extremis. De hecho, el VAR ha tenido que intervenir para revisar la jugada. ¿Habrá sido válida? ¡Descúbrelo en el vídeo!