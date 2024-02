Melody zanja los rumores sobre su retirada de la música tras su maternidad: “Ahora tengo que cantar más”

Siempre es un gran privilegio contar con la visita de Melody en Pasapalabra. Su presencia en el plató es un soplo de aire fresco y, además, es un privilegio poder escuchar su voz. Sin palabras y ensimismados ha dejado a todos en La Pista cuando ha cantado Si tú eres mi hombre y yo tu mujer. Ha sido mágico.

Además, antes de que se jugara El Rosco, la cantante ha charlado con Roberto Leal sobre sus proyectos. En escasos días estrena single, titulado Bandido. "Viene con toda la caña y marcha para el verano", ha avisado.

Lo que Melody demuestra, y ha querido subrayarlo en Pasapalabra, es que no va a dejar la música después de su maternidad. "Hay una preocupación de que voy a dejar de cantar por el hecho de que voy a tener un bebé, y digo yo que todas las artistas del mundo mundial siempre han tenido niños y no pasa nada", ha comentado con cierta crítica hacia esos rumores. Todas las dudas las ha dejado zanjadas al afirmar: "Voy a tener mi niño y ahora tengo que cantar más", bromeando con los gastos que se generan de tener un bebé.

Por eso, la artista incluso ha confirmado que este año hará una gira de conciertos. "Me has recordado a Lola Flores", ha comentado Arantxa del Sol sobre esa actitud, a lo que Melody ha respondido reconociendo: "Me ha salido del corazón, no lo tenía preparado".