El lío de Roberto Leal con dos canciones en ‘La Pista’: “A mí me han parecido siempre la misma”

Beatriz Solano se ha llevado esta vez el duelo en ‘La Pista’ frente a Samantha Gilabert. En cuanto ha sonado el primer fragmento, ha reconocido la canción: ‘Love is in the air’. La anécdota la ha puesto Roberto Leal justo a continuación.

“¿A que te lleva a un barco?”, le ha peguntado. La invitada le ha seguido la conversación, aunque el presentador ha terminado descubriendo que se estaba confundiendo.

Roberto pesaba que era la sintonía de una conocidísima serie de televisión pero se ha dado cuenta de que se estaba liando. “A mí me han parecido siempre la misma canción”, ha justificado. ¡Descubre a qué serie se refería nuestro presentador!

