¡Increíble voz! Lucrecia estrena su gira ‘De mil maneras’ haciendo homenaje a Antonio Machín

Lucrecia lleva dos programas seguidos en ‘Pasapalabra’ y no ha dejado escapar ninguna oportunidad para ayudar a Orestes a conseguir puntos. Así lo ha hecho la concursante en la prueba ‘Una de Cuatro’, en la que ha apurado hasta el último segundo donde ha logrado marcarse un aplaudido triplete.

Antes de dar comienzo a ‘El Rosco’, Roberto Leal ha querido saber cómo van los proyectos musicales de Lucrecia. La cantante ha confesado que actualmente se encuentra de gira en España por motivo de su álbum ‘De mil maneras’: “Fue compuesto durante la pandemia”, aseguraba la invitada.

Para errar su intervención, Lucrecia nos ha regalado un momento muy especial cantando un fragmento del gran artista Antonio Machín, haciéndole homenaje en ‘Pasapalabra’, ¡nos enamora cada vez que escuchamos su voz! “Esta no la he visto venir, me ha encantado”, ha confesado Roberto Leal después de este momento tan mágico. ¡No te lo pierdas en el vídeo de arriba!