El increíble acierto de Rosa que entra directo a su “resumen de los momentos más épicos en Pasapalabra”

Eficacia probada: Roberto Leal ha tenido éxito como coach nada más estrenar esta función en Pasapalabra. El presentador ha vuelto a bromear con el “momento musical épico” que es el duelo en La Pista entre Manu y Rosa, y ha querido ayudarles con una insólita iniciativa. “Cada día voy a decir una frase para motivaros”, ha anunciado, cambiando la estrategia basada en la ironía en los últimos programas.

Manu se lo ha tomado con humor: “Espera, que me emociono, Roberto”. No obstante, parece que esa ayuda ha surtido efecto inmediato. Tras el primer fragmento musical, el concursante madrileño ha afirmado: “El caso es que me suena, que ya es bastante”. Pero no ha sido suficiente para el presentador: “Llevo un año escuchando lo mismo”.

La sorpresa la ha dado Rosa, que ha reconocido a Juanes, ha ido sacando versos de la letra… ¡y ha llegado al estribillo! “El día que hagamos un resumen de los momentos más épicos de vuestro paso por Pasapalabra, uno será tus aciertos a la primera”, ha comentado Roberto para confirmarle… ¡que ha acertado! Sin duda, es un momento histórico en la trayectoria de la concursante gallega. ¡Revívelo en el vídeo!