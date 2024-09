El hilarante motivo por el que Roberto Leal se salta el guion en Pasapalabra: “Esto no lo suelo hacer”

Por fin les ha tocado a los concursantes una canción no tan reciente en La Pista. En concreto, han viajado musicalmente al año 2001… e iba a dejar una anécdota. Eso sí, no tan emotiva como la que ha protagonizado Cristina Pedroche en el duelo anterior. La presentadora ha revelado la historia de cómo ‘Mamá’, de Rigoberta Bandini, le hizo darse cuenta de que quería ser madre.

En el duelo entre los concursantes, Nacho ha acabado llevándose la victoria tras reconocer ‘Nunca el tiempo es perdido’, de Manolo García. Ha reconocido este tema tras el segundo fragmento, por lo que se ha llevado tres segundos para El Rosco. Sin embargo, antes de concederle la victoria, Roberto Leal se ha saltado el guion de forma inesperada.

“Esto no lo suelo hacer”, ha reconocido el presentador. Había visto la siguiente pista, en la que iba a dar el título de la canción con otras palabras. Era tan divertida la ocurrencia de los guionistas que no se ha quedado con las ganas de revelarla. ¡Dale al play y no te lo pierdas!