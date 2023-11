¿Fiebre del sábado noche? El sorprendente falsete de Óscar deja flipando a Roberto Leal

Óscar ya ha sorprendido en Pasapalabra con su voz en estilos como el soul, cantando Papa was a Rolling Stone, y el rock. Incluso hizo un dueto improvisado con Laura Galán al ritmo de American Pie.

En esta ocasión, se ha pasado al estilo disco de Tony Manero. El concursante se ha llevado el duelo en La Pista frente a Moisés al ser más rápido con el pulsador y reconocer a la primera More than a woman. No ha acertado el título literal, pero sí ha sido suficiente para llevarse los cinco segundos en juego.

Además, ha cantado al estilo Bee Gees: ¡con falsete! Roberto Leal se ha quedado alucinado, hasta el punto de pedirle: “Hazlo otra vez”. ¡Revive este momento en el vídeo!