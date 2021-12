¡Al detalle! ¿Se han puesto de acuerdo los invitados de ‘Pasapalabra’ para vestirse igual?

“Esa no la he visto venir, esa no me la esperaba”, afirmaba Roberto Leal tras la broma de Antonio Garrido en ‘Pasapalabra’.

El actor ha contado que tiene un grupo de WhatsApp con los demás invitados en el que hablan sobre la ropa que van a llevar en el programa y el nombre ha desatado las risas en el plató: ‘Cansados de Roberto’.

“Estamos perfectamente coordinados”, todos los invitados han bromeado durante las presentaciones porque iban prácticamente iguales vestidos y coincidían Antonio Garrido y Jorge González de blanco, y Sara Vega y Ana Otero de rosa, ¡qué casualidad!

Además, han abierto un debate sobre los colores, ¿te lo vas a perder?