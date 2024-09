Cristina Pedroche habla de la terapia que le supuso escribir su libro: “A mí se me cuestiona todo siempre”

Cada visita de Cristina Pedroche a Pasapalabra es una explosión de sentimientos y de emociones. En esta ocasión, ha llegado con un nuevo mantra, más relajada que nunca y feliz por su maternidad, cuando Laia ya ha cumplido su primer año.

Su lado más sensible lo ha demostrado en La Pista. “Tengo una historia con esta canción”, ha revelado con el tema que le ha tocado en su duelo. La presentadora ha confesado: “Hay dos momentos de mi vida, antes de ser madre, en los que noté que quería serlo”. Ambos tienen que ver con la música y uno de ellos también con Pasapalabra.

Justo antes de El Rosco, Roberto Leal ha querido charlar con ella sobre su faceta de escritora con el libro Gracias al miedo: Una historia de valentía, descubrimiento y amor incondicional. “Empezó como una terapia narrativa para mí”, ha afirmado, que ha recordado cómo dio el primer paso: “La ginecóloga me preguntó ‘¿cómo estás?’ y yo me puse a llorar”.

“Cada vez que te venga un pensamiento intrusivo o cada vez que veas un poco de oscuridad, escribe”, le recomendó esa especialista. Así lo hizo cada noche, hasta que se le ocurrió darle otro formato. “Gracias a ese miedo que tuve por publicarlo o no publicarlo, porque a mí se me cuestiona todo siempre, tengo mucho odio, también mucho amor, al fin decidí hacerlo”, ha explicado.

Cristina asegura que con este libro no pretende dar lecciones porque no es de autoayuda. “Es mi historia, lo que a mí me ha pasado, lo que yo he sentido”, ha asegurado. ¡Revive estas confesiones tan íntimas en el vídeo!