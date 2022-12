“Cortad el programa”: El desliz de Ana Fernández que pone a Valeria Ros en un compromiso

Ana Fernández ha protagonizado uno de los despistes más divertidos en 'La Pista'. Ha ocurrido en su duelo frente a Valeria Ros y con una canción que parecía que se les estaba resistiendo, hasta que ha sonado el segundo fragmento musical.

Entonces sí, la actriz ha reconocido 'Why can't we be friends' y ha comenzado a tararearla. El único problema es que no se había dado cuenta de que el turno... ¡era de su rival! "¡Calla!", le ha pedido Ana a Valeria al comprobar que acaba de hacerle un regalazo que valía tres puntos. "Cortad el programa", ha bromeado.

Lo curioso es lo que ha hecho Valeria y que ha dejado a Roberto Leal con la duda: "No sé si es que es buena compañera, lo ha oído y no lo quiere decir, o realmente no ha oído". ¡Descúbrelo en el vídeo!