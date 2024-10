La conmovedora despedida de Nacho Mangut en Pasapalabra: “Lo he hecho lo mejor que he podido”

Con incredulidad, con sorpresa, con tristeza, así se ha vivido la despedida de Nacho Mangut en Pasapalabra. El extremeño ha quedado eliminado en la Silla Azul, poniendo fin a su nueva oportunidad en el concurso después de 59 programas. Se lleva un premio acumulado de 44.400 euros, pero se queda con la espinita de marcharse otra vez sin completar El Rosco y ganar el bote. Da su relevo a Alberto, un zamorano que ha jugado con mucha inteligencia.

Tras la prueba, Nacho ha regresado al plató para decir unas últimas palabras. Tras fundirse en un abrazo con Roberto Leal, lo primero que ha hecho ha sido dar la enhorabuena al aspirante que le ha ganado: “Alberto merece un reconocimiento porque ha jugado muy bien”. También ha asegurado que las dos palabras que ha fallado eran “complicadas”.

“Estoy contento con lo que he hecho, considero que me he preparado lo mejor posible y lo he hecho lo mejor que he podido”, ha dicho visiblemente triste, subrayando que “así es el juego”. También ha sido evidente la emoción de Manu, que ha querido acercarse a su hasta ahora compañero para abrazarle. “Se generan muchas cosas bonitas que no se ven detrás de la pantalla”, ha comentado Roberto tras este gesto.

Manu ha querido destacar que “Nacho, aparte de un concursante excelente, es una grandísima persona”. “Me da pena”, ha afirmado sobre este duelo que ha llegado a su fin.

Nacho no ha podido esconder un sentimiento de decepción: “Más no he podido estudiar, más no he podido hacer, la gente que me conoce cercanamente sabe lo en serio que me lo he tomado pero en Pasapalabra hay cosas que no dependen de uno mismo”. Sin embargo, se va con la cabeza bien alta y ha sido se lo ha señalado el presentador: “Fuiste para mí el primero y lo vas a seguir siendo siempre”. ¡Revive en el vídeo este conmovedor momento al completo!