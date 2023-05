Alberto Amarilla y Daniel Grao vuelven a hacerlo: ¡Duelo de chistes en plena prueba!

Daniel Grao y Alberto Amarilla han vuelto a coincidir en 'Pasapalabra'. Ya ocurrió en enero de 2022, y entonces hicieron algo nunca visto en el programa: transformaron 'La Pista' en un duelo improvisado de chistes. ¡Pues ha vuelto a ocurrir!

Obviamente no se puede decir que sea algo insólito, pero sí es sorprendente y parece ya una reacción inevitable entre los dos si se enfrentan en esta prueba y, encima, ven que no se saben la canción que les toca. Tras no reconocerla con el primer fragmento, han decidido tirar la toalla y aprovechar sus turnos para lucirse como cómicos.

Los actores se han batido en duelo, pero no musical sino de humor. La prueba ha quedado completamente en un segundo plano. Ha dado tiempo para muchos chistes, buenos y malos, y de todos los tipos y colores. ¡Dale al play y no te pierdas ni uno!